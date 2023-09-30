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Суббота, 30 сентября 2023, 13:58 мск

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Запрещенный военный прием: ВСУ снова применили химическое оружие

Войска киевского режима применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об сообщил советник главы региона Ян Гагин.

«Как сообщили командиры с мест, ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже», – уточнил Гагин в комментарии ТАСС.

«Противник неоднократно применял снаряды, начиненные химией. Испытал на себе в Волновахе, Мариуполе, затем пострадали бойцы в Угледаре и Артемовске. Теперь применили под Горловкой», – подчеркнул он.

Примечательно, что в начале июля текущего года генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после сообщения США о ликвидации остатков химического оружия заявил, что все объявленное химическое вооружение, оставшееся в мире, уничтожено.

Следует напомнить, что Россия полностью уничтожила свой химический боезапас еще 27 сентября 2017 года.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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