ВС РФ уничтожили более 300 боевиков на Артемовском и Авдеевском направлениях

«Южная» группировка ВС РФ уничтожила более 300 украинских боевиков на Артемовском и Авдеевском направлениях. Также разбиты ангар с военной техникой и три склада с боеприпасами, рассказал начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

«Подразделения отразили восемь атак украинских штурмовых групп. Потери противника составили более 300 военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, два танка, БМП, две боевые машины зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10», – сказал Минесашвили в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

Российская авиация разбила ангар с военной техникой ВСУ, а ракетчики и артиллерия – три склада боеприпасов. Также поражены пункты временной дислокации украинских боевиков в Новомихайловке и Авдеевке, опорный пункт около Верхнекаменского.

Накануне российские военные разбили пункт бригады морпехов ВСУ в Николаевской области. Уничтожен эшелон с бронетехникой, которой киевский режим планировал усилить свои войска на линии боевого соприкосновения.

Москва, Наталья Рязанова

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