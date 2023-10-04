ВКС России сбили украинский истребитель в Днепропетровской области

Истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины был сбит в небе над Днепропетровской областью. Кроме того, средства ПВО перехватили две противокорабельные ракеты «Нептун» и управляемую авиационную бомбу JDAM. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

За сутки уничтожены и подавлены средствами РЭБ 74 украинских беспилотника. ПВО также сбили семь снарядов HIMARS и «Град».

Тем временем, ВС РФ продолжают отражать атаки штурмовых групп ВСУ. На Донецком направлении отбито четыре атаки, на Краснолиманском – две, одну атаку российские военные отразили на Южно-Донецком направлении.

В общей сложности киевский режим потерял 495 боевиков и наемников убитыми и ранеными, 11 автомобилей, семь броневиков, танк, гаубицы Д-30 и Д-20, две артсистемы М777, а также орудие М119 и «Мста-Б».

«В районе населенного пункта Кринички Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», – добавили в оборонном ведомстве. В Харьковской области российские силы разбомбили склады ракетно-артиллерийского вооружения.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 114-ти районах», – отметили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

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