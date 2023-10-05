Минобороны набрало девять резервных полков для СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков, которые могут отправиться в зону специальной военной операции. Министр проверил работу по подготовке бойцов на полигонах Южного военного округа.

«Идет плановая работа, активная по всем направлениям. Как и было решено Генеральным штабом, сформированы резервные полки по каждой группировке. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их постоянное пополнение», – сказал министр во время совещания с командующими группировок ВС РФ.

Добровольцы и контрактники, поступившие на службу за минувший месяц, параллельно отрабатывают навыки на полигонах. МО РФ набрало порядка 38 тыс. добровольцев. Многие из них после завершения полугодового контракта подписывают второй, а потом и третий. Шойгу подчеркнул, что все инструкторы-офицеры имеют боевой опыт.

«Все 100%, кто занимается боевой подготовкой на всех направлениях, имеют боевой опыт. Есть и те, кто в результате боевых действий получил ранения, но вернулся на боевую службу. И это максимально эффективное применение тех, кто действительно имеет богатый боевой опыт», – сказал Шойгу.

Его итоговое слово опубликовано на сайте МО РФ.

Киевский режим несет большие потери и нуждается в подготовленных кадрах и рядовых бойцах. По данным МО РФ, противник только за сентябрь потерял в зоне СВО более 17 тыс. военных, более 2700 единиц вооружения и военной техники.

Москва, Наталья Рязанова

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