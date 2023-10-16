Система ПВО сбила два украинских истребителя и один штурмовик

Министерство обороны России сообщило о трех сбитых самолетах воздушных сил Украины. Кроме того, средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и 31 беспилотник.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Тем временем, российские войска продолжают отражать атаки ВСУ. Так на Купянском и Донецком направлениях киевский режим предпринял по десять попыток атаковать. На Краснолиманском направлении отбито две атаки, на Запорожском – одна.

В общей сложности за сутки ВСУ потеряли 800 боевиков и наемников убитыми и ранеными, пять танков, восемь броневиков, 29 автомобилей и пикапов, гаубицы «Гиацинт-Б», «Мста-Б», Д-20 и Д-30, две САУ «Гвоздика», а также станцию радиоэлектронной борьбы. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артсистемы М777, две САУ «Krab», два орудия Д-20, САУ «Акация» и самоходная гаубица «Гвоздика».

Кроме того, были уничтожены склады боеприпасов ВСУ в Херсонской и Запорожской области, а также в ДНР. В Хмельницкой области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива. Кроме того, на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи.

На острове Корабелка пресечена деятельность ДРГ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 119-ти районах», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

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