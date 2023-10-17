В зоне СВО сбит вертолет Ми-8 и четыре управляемые бомбы

Система противовоздушной обороны сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, удалось перехватить пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB. Также за последние сутки были уничтожены 34 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Тем временем, на земле российская армия продолжает отражать атаки противника. В общей сложности киевский режим предпринял 24 попытки наступления. Семь атак ВС РФ отбили на Купянском направлении, две – на Краснолиманском и четыре – на Запорожском.

Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где были отражены девять атак. «Суточные потери противника на данном направлении составили до 485-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-20», – сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника ВСУ в 117-ти районах.

Москва, Зоя Осколкова

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