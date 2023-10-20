В зону СВО отправили медиков, специализирующих на травмах от кассетных снарядов

Действующие в зоне СВО медицинские бригады усилили специалистами для лечения ранений от кассетных боеприпасов. Об этом рассказал начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

«Мы усиливаем наши основные бригады, работающие в медицинских подразделениях войскового звена, узкими специалистами: нейрохирургом, торакальным хирургом, сосудистым хирургом. Потому что меняется состав ранения и требуется уже высококлассная помощь не в госпитале, а как можно ближе к этапу оказания помощи», – сказал Тришкин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, скорость полета поражающего элемента из кассетного боеприпаса в три раза превышает скорость пули из автомата Калашникова, а поражающая сила гораздо выше, чем у осколков стандартных боеприпасов и гранат.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передали киевскому режиму дальнобойные ракеты ATACMS с боеголовками в кассетном исполнении.

Москва, Зоя Осколкова

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