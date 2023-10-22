ВС РФ за сутки сбили четыре украинских самолета и разбомбили военный аэродром в Хмельницкой области

Российские войска сбили три самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины, а также уничтожили технику на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Три МиГ-29 были сбиты средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области, Су-25 был уничтожен северо-западнее Донецка.

Кроме того, за сутки сбиты 30 украинских беспилотников и перехвачено восемь снарядов HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Ураган».

«На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ», – добавили в Минобороны.

Тем временем, российская армия отбила восемь атак противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. На Херсонском направлении пресечены попытки форсирования реки Днепр несколькими диверсионно-разведывательными группами ВСУ.

За последние сутки киевский режим потерял 820 боевиков и наемников убитыми и ранеными, пять танков, две БМП, девять броневиков, 19 автомобилей и пикапов, гаубицу «Мста-Б», установку РСЗО «Град», орудие Д-20, САУ «Krab», артсистему М777 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Уничтожены склады боеприпасов ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 147-ми районах», – сообщили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

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