В рядах украинской армии отмечается острая нехватка личного состава, так как солдаты «ежедневно заканчиваются». В связи с этим мобилизация должна стать более массовой и «с жестким подходом» – воевать должны пойти и женщины. Об этом заявил командир роты 80-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук, сообщает издание «Страна.ua».

«Не хватает людей. Солдаты заканчивается, ежедневно, – заявил военнослужащий. – Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет».

Шевчук добавил, что не видит ничего плохого в действиях военкомов, которые ловят людей на улице и отправляют на фронт.

По его словам, каждый, кто называет себя украинским гражданином и гражданкой – законом не запрещено служить женщинам, обязан пойти на военную службу. Он призвал принять жесткие мобилизационные меры в стране. «Власть и военно-политическое руководство, рано или поздно до этого додумаются», – убежден Шевчук.

Ранее сегодня советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинская армия понесла многотысячные потери за последние две-три недели, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, потери в технике исчисляются сотнями единиц.

До этого в ЛНР заявляли, что потери украинских войск на Купянском и Краснолиманском направлениях резко выросли из-за «мясных» штурмов ВСУ, целью которых было вернуть ранее утраченные позиции.

Киев, Донецк, Наталья Петрова

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