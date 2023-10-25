Силы ПВО сбили четыре украинских самолета и две ракеты ATACMS в зоне СВО

Российскими средствами противоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских самолета в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО.

По информации ведомства, два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 сбиты в районах населенных пунктов Красноармейск ДНР, Казачьи Лагери Херсонской области и Синельниково Днепропетровской области.

Также Минобороны впервые заявило о двух перехваченных оперативно-тактические ракетах ATACMS производства США в зоне проведения спецоперации. Кроме того, в течение суток были сбиты зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда HIMARS американского производства.

Российские военные также уничтожили 51 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Ранее в среду министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ за последние пять дней сбили в зоне СВО 24 украинских боевых самолета. Это стало возможным благодаря новым зенитно-ракетным комплексам, которые поступили в войска, пояснил он.

Позже источник ТАСС, близкий к Минобороны, сообщил, что самолеты, о которых говорил Шойгу, были сбиты расчетами зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», действовавшей в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Собеседник агентства отметил, что С-400 была оснащена новыми боевыми частями зенитных управляемых ракет, стрельба велась на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 км.

Москва, Наталья Петрова

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