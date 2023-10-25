Армия России отбила 28 атак и уничтожила свыше 1030 украинских боевиков за сутки

Российские войска за прошедшие сутки отразили 28 атак в зоне проведения спецоперации на Украине и ликвидировали свыше 1030 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Самые большие потери – более 500 человек убитыми и ранеными – украинские силы понесли на Донецком направлении. также были уничтожены танк, три боевые бронемашины и два пикапа ВСУ. Российские военные отбили пять атак украинских штурмовых групп у Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки ДНР. Кроме того, ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красное, Андреевки, Клещеевки и Богдановки ДНР.

На Купянском направлении российская армия отразила 15 атак в районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Надия ЛНР, уничтожив более 145 украинских боевиков, две БМП и два автомобиля. Кроме того, в районах Волчанск и Огурцово Харьковской области разгромлены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

ВСУ предприняли три неудачные атаки на Краснолиманском направлении у Григоровки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР Луганской Народной Республики. А в районе Торского российские военные нанесли поражение 63-й механизированной бригаде ВСУ. Противник в итоге потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении российские силы ударили по скоплениям живой силы трех бригад ВСУ и теробороны в районах Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР. Украинские потери составили до 160 военнослужащих, танк и три автомобиля.

На Запорожском направлении российские военные отразили пять атак в районах сел Вербовое и Работино, лишив ВСУ до 85 военнослужащих, четырех танков, пяти боевых бронемашин и двух автомобилей.

На Херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через Днепр ВС РФ нанесли удар по вскрытым скоплениям живой силы противника. Потери ВСУ составили свыше 110 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.

В течение суток российские войска нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах. Под Серебрянкой в ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт 15-го полка нацгвардии Украины.

Напомним, ПВО России за минувшие сутки уничтожила четыре украинских самолета в зоне проведения спецоперации. Минобороны РФ впервые сообщило о двух сбитых тактических ракетах ATACMS американского производства.

Москва, Наталья Петрова

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