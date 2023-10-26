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Суббота, 28 октября 2023, 02:53 мск

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Российская армия за сутки отбила 12 атак ВСУ, уничтожив до 850 боевиков

ВС РФ за сутки отбили 12 атак ВСУ, уничтожив до 850 боевиков и наемников и десятки единиц боевой техники. Кроме того, российская армия разбила склад боеприпасов и три пункта управления украинских военных. Тем временем, средства ПВО перехватили шесть снарядов «HIMARS» и «GLSDB», а также сбили 27 беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

За прошедшие сутки ВСУ предприняли шесть атак на Купянском направлении, четыре – на Краснолиманском и по одной – на Донецком и Запорожском направлениях. Потери противника за это время составили 850 военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, в том числе два «Leopard», 13 броневиков, две БМП, 10 автомобилей, САУ «Гвоздика» и «Акация», гаубица «Мста-Б».

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три американские артсистемы М777, три орудия Д-20, гаубицы М119, «Мста-Б», САУ «Акация» и чешская «Dana».

Склад боеприпасов был уничтожен в Днепропетровской. Пункты управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины поражены в ДНР.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 128-ми районах», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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