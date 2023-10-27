ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по военным объектам Украины

Вооруженные Силы РФ нанесли 19 групповых ударов по военным объектам на территории Украины за неделю. Все назначенные цели были поражены.

«С 21 по 27 октября нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, базам ГСМ. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также целями ударов были пункты размещения боевиков ВСУ, иностранных наемников и националистов.

В начале октября ВС РФ групповыми ударами разбили мастерскую сборки ударных и разведывательных беспилотников, склады снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

Москва, Наталья Рязанова

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