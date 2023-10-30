ВСУ в неудачных контратаках в Запорожье лишились 200 боевиков за сутки

Украинские войска в контратаках на Времевском направлении в Запорожье потеряли за сутки около 200 боевиков. На этом направлении российские военные отбили пять атак ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, российская армия накрыла наступающие силы противника артиллерией, минометами и реактивными системами залпового огня. Потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, два БТР, гаубица и несколько внедорожников.

Общественник также сообщил, что ВС России успешно атаковали противника в районе Старомайорского и Новодонецкого в ДНР, передает ТАСС. На этом участке продолжаются артиллерийские бои, добавил Рогов.

На прошлой неделе Рогов сообщал, что российские войска продвинулись на Времевском направлении и заняли крупный опорный пункт ВСУ в районе Новодаровки Запорожской области.

В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в понедельник, что ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск в районах населенных пунктов Копани, Работино, Новопрокоповка и Вербовое. Противник, по его словам, использует тактику волнообразного выдвижения при активной поддержке огнем танков и артиллерии.

Российские силы, находясь в активной обороне, за прошедшую неделю отразили в Запорожье более 11 атак ВСУ, уничтожив 746 боевиков, 13 танков (в том числе несколько немецких «Леопардов»), 14 боевых бронемашин и 9 боевых машин пехоты, уточнил Балицкий в своем телеграм-канале.

Мелитополь, Наталья Петрова

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