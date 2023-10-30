ВС РФ уничтожили более 800 боевиков и арсенал авиационных ракет ВСУ

Российские войска за минувшие сутки отразили в зоне специальной военной операции 11 атак украинской армии на трех направлениях. В общей сложности потери ВСУ составили более 835 боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО. Также, по данным ведомства, уничтожен арсенал авиационных средств поражения противника в Черкасской области и поражены пункты управления четырех украинских бригад в ДНР, Харьковской и Николаевской областях.

Так, на Купянском направлении отражены девять атак украинских штурмовых групп в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 90 боевиков, два танка, три БМП и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении отбиты две атаки противника в районах Григоровки и Кирово в ДНР. ВСУ лишились до 70 военнослужащих и трех пикапа.

На Донецком направлении нанесены удары по живой силе и технике противника в районах Марьинки, Андреевки и Клещеевки в ДНР. Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронемашины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Приютного Запорожской области, Новомихайловки, Никольского и Угледара в ДНР. ВСУ лишились свыше 100 военнослужащих, двух бронетранспортеров, двух пикапа и пушки «Гиацинт-Б».

На Запорожском направлении пресечена атака штурмовой группы ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Противник потерял до 220 боевиков убитыми и ранеными, два танка, в том числе «Леопард», две боевые бронемашины и три пикапа.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и пушка «Гиацинт-Б».

Всего за сутки российская армия нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 128 районах. У населенного пункта Дубиевка Черкасской области разбит арсенал авиационных средств поражения ВСУ.

В районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка ДНР и Лепетиха Николаевской области уничтожены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения.

Силы ПВО России в течение суток перехватили 39 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также сбили два реактивных снаряда HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

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