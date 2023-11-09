ВС РФ за прошедшие сутки отразили восемь атак ВСУ, уничтожив почти 800 боевиков и наемников и десятки единиц боевой техники. Система противовоздушной обороны сбила МиГ-29 воздушных сил Украины и перехватила семь снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны России.

Штурмовые группы ВСУ предприняли по три попытки атаковать на Купянском и Краснолиманском направлениях. Еще две атаки были отбиты на Запорожском направлении. Вместе с тем, наибольше потери противник понес на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск, используя удары авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, нанесли поражение живой силе и технике.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, за сутки было перехвачено семь снарядов HIMARS и сбито 38 украинских беспилотников.

Общие потери киевского режима составили 795 военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, 17 броневиков, 27 автомобилей и пикапов, две американские артиллерийские системы М777 и гаубица «Мста-Б». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: пять артсистем М777, две САУ «Krab», три САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», три гаубицы «МСТА-Б» и «МСТА-С», орудие Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

В Донецкой Народной Республике пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 128-й бригады территориальной обороны.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника в 118-ти районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

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