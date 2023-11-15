В Днепропетровской области система ПВО сбила украинский истребитель

Средствами противовоздушной обороны в Днепропетровской области был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено семь снарядов HIMARS и уничтожены 30 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Истребитель был сбит в районе города Павлоград, уточнили в оборонном ведомстве.

Тем временем, ВС РФ продолжают отражать атаки на Купянском, Красно-Лиманском и Запорожском направлениях. За сутки штурмовые группы ВСУ предприняли шесть попыток атаковать.

Наибольшие потери противник понес на Донецком, где подразделения «Южной» группировки войск вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Андреевка, Клещеевка, Николаевка и Курдюмовка ДНР.

На Южно-Донецком направлении подразделений группировки войск «Восток» громят скопления боевиков киевского режима у населенных пунктов Угледар, Ровнополь ДНР и Червоное Запорожской области.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли 670 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 20 автомобилей и пикапов, две боевые бронированные машины, гаубицу М119, САУ «Акация» и «Гвоздика». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артсистемы М777, гаубица М114, три орудия Д-20 и два Д-30, САУ «Гвоздика», две французские самоходки «Caezar», польскую «Krab», три гаубицы «МСТА-Б», а также две пушки МТ-12, М109 «Paladin» и «Гиацинт-С».

В районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145-ти районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

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