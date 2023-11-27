ВСУ готовятся к расширению пределов конфликта с Россией, заявил командующий объединенными силами украинских ВС Сергей Наев. Киев ожидает этого на фоне растущего производства вооружений и совершенствования военных технологий в России.

«Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины. Мы готовимся к этому. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и готовим наши силы», – сказал Наев в интервью телеканалу ABC News.

Военный признал, что военные победы достигаются уже не за счет количества снарядов и оружия, а за счет технологий. Современное западное оружие в разы эффективнее, чем собственное вооружение Украины. Прекращение поставок от США и союзников сильно ударят по боеспособности ВСУ.

«Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы. Сокращение помощи действительно ударит по нашей обороноспособности. Но мы будем бороться тем, что имеем. Технологии имеют решающее значение. Эта помощь для нас очень и очень важна», – сказал Наев.

Ранее в Киеве признали провал мобилизации и недобор в войска. На Украине нехватка бойцов встала острее, чем проблемы со снарядами.

В США заявили, что конфликт на Украине завершится для Киева неминуемой капитуляцией перед Россией. Киевский режим упустил свой шанс начать переговоры и подписать мирный договор. Ему останется только принять условия, которые продиктует Россия.

Киев, Наталья Рязанова

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