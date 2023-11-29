«Южная» группировка ВС РФ продвинулась на более выгодные позиции около Артемовска на Донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Российские подразделения успешно отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска при поддержке авиации и огня артиллерии», – сказал Астафьев.

Его заявление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

ВС РФ также разбили скопление украинских боевиков и военной техники около Часова Яра, Клещеевки, Георгиевки. В районе Владимировки сбит беспилотник ВСУ. За сутки киевский режим лишился до 135 военных на этом направлении.

Армия России с 4 по 10 ноября улучшила свои позиции на Купянском и Южно-Донецком направлениях.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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