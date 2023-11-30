Российская армия отразила восемь атак и уничтожила 750 боевиков ВСУ

За минувшие сутки ВС РФ отразили восемь атак противника на ряде направлений. При этом киевский режим потерял 750 боевиков и наемников убитыми и ранеными и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные отбили по две атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском и Донецком направлениях, три – на Запорожском и одну – на Краснолиманском направлении. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, где были убиты 270-ти украинских военнослужащих.

В общей сложности ВСУ потеряли за сутки 750 боевиков, танк, шесть броневиков, 17 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены: тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады в ДНР, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: СТ-68УМ и П-18, а также живая сила и техника в 118-ти районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Липовое и Марьинка Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области и Чаплинка Херсонской области», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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