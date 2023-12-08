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Пятница, 8 декабря 2023, 17:30 мск

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Российские войска нанесли за неделю 30 групповых ударов по ВСУ и военным объектам

За последнюю неделю с 3 по 8 декабря российские войска нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ. Как сообщило министерство обороны РФ, были поражены арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базы горючего.

Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. «Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты пять украинских самолетов, из которых: три Миг-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотника.

Стоит отметить, что неделей ранее российские войска 27 раз наносили групповые удары по военных объектам Украины. Тогда были разбиты пункты размещения боевиков, места хранения оружия, боеприпасов и военной техники.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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