Интенсивность атак украинских войск на Запорожском направлении сейчас значительно снизилась в сравнении с наступательными действиями противника прошедшим летом. Об этом сообщил командир отделения ВС РФ с позывным Кузя.

Военнослужащий рассказал о ситуации в районе села Работино. По его словам, украинские боевики «в основном заезжают на технике, пешком также идут, точнее, ползут, чтобы их не увидели». Но «проползти невозможно», поскольку российские военные «наблюдают постоянно, двадцать четыре на семь», отметил он.

При этом, по его словам, летом противник наступал интенсивнее. «Они на бронетехнике летом чуть ли не колонами двигались. Сейчас намного меньше, – рассказал военнослужащий, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны РФ. – Бронетехнику они свою сейчас жалеют, меньше ее отправляют, так, пехоту завести, выгрузить и сразу на откат. Потому что мы ее уничтожаем очень интенсивно».

Однако, несмотря на это, ВСУ продолжают регулярно предпринимать атаки. «Последние две недели, когда мы там (у Работино – прим. ред.) были, каждый день они наступали», – рассказал военнослужащий. По его словам, украинские подразделения идут в атаку в основном сразу после рассвета.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные на Запорожском направлении на минувшей неделе с 3 по 8 декабря вели активную оборону, в ходе которой отразили пять атак штурмовых групп в районах Вербового, Нестерянки и Успеновки. Потери противника за семь дней составили до 260 военнослужащих, шесть боевых бронмашин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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