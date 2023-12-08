ВС РФ улучшили позиции на двух направлениях СВО: за неделю уничтожено почти 5 тысяч боевиков

За минувшую неделю с 3 по 8 декабря армия России улучшила позиции на двух направлениях специальной военной операции. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, всего отражено 34 атаки ВСУ, уничтожены почти 5 тысяч боевиков, три танка, 55 боевых бронированных машин, 95 автомобилей и 64 орудия полевой артиллерии, а также 5 украинских самолетов и 224 беспилотника.

В частности, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за неделю составили свыше 480-ти военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» также улучшили позиции по переднему краю в районе населенного пункта Ямполовка в Донецкой народной республике и при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили более 1445-ти военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении «Южной» группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника близ Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки. При этом были отражены 18 атак противника. Общие потери ВСУ составили более 1560-ти военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли удары по ВСУ около Новомихайловки, Угледара, Урожайного в ДНР и Левадного в Запорожской области. Потери противника составили свыше 845-ти военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили пять атак штурмовых групп в районах Вербового, Нестерянки и Успеновки. Потери противника за неделю составили до 260-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки ВСУ переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника близ Тягинки, Токаревки, Никольского и Чернобаевки.

В результате боевых действий потери противника составили до 350-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты пять украинских самолетов, из которых: три Миг-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотника.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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