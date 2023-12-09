ВС РФ ударили по трем бригадам ВСУ на Краснолиманском направлении: уничтожено 290 боевиков

Бойцы группировки российских войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесли поражение двум бригадам ВСУ и одной бригаде национальной гвардии Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его словам, в районе Серебрянского лесничества мотострелки при поддержке огня артиллерии разгромили штурмовую группу 5 бригады национальной гвардии Украины.

«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63 и 67 механизированных бригад в районах Червоной Дибровы и Григоровки», – добавил Савчук, слова которого приводятся в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ, отметил он, составили до 290 военнослужащих. Кроме того, артиллеристы группировки поразили три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций противника.

Ранее Минобороны России сообщило, что за последнюю неделю российские военные на Краснолиманском направлении улучшили позиции по переднему краю в районе Ямполовки в Донецкой народной республике и при поддержке авиации и огня артиллерии отбили десять атак штурмовых групп ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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