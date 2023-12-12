США и Украина разрабатывают новую стратегию после провального контрнаступления

Вашингтон и Киев обсуждают новую стратегию ведения боевых действий. Ее цель будет заключаться в том, что вынудить Россию рассмотреть возможность участия в переговорах к концу следующего и начале 2025 годов. Для этого Украине необходимо возродить собственное благосостояние и заручиться поддержкой западных союзников.

«Толчком к новому подходу стали, как длившееся несколько месяцев контрнаступление Украины, потерпевшее неудачу в достижении своей цели по возвращению территории, так и напряженные столкновения в переговорах между высшими американскими чиновниками и их украинскими коллегами», – пишет New York Times.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для проведения наспех организованных встреч с президентом Джо Байденом и Конгрессом, чтобы обсудить дальнейшие действия. Поддержка республиканцев в вопросе продолжения американской финансовой помощи Киеву ослабла.

«Соединенные Штаты оказали Украине огромную военную и экономическую поддержку, более 111 млрд долларов за последние два года. Но значительное число республиканцев сейчас заявляют, что выступают против дальнейших расходов, а другие требуют ознакомиться с новой стратегией, прежде чем голосовать за какие-либо дополнительные средства», – говорится в статье.

Некоторые высокопоставленные чиновники США выразили обеспокоенность тем, что, если в следующем году конфликт зайдет в тупик, это даст преимущество России. В Вашингтоне признали, что российская армия теперь обладает большим количеством военнослужащих и механизированным арсеналом, который включает в себя парк боевых беспилотников.

Американские военные настаивают на консервативной стратегии, которая фокусируется на удержании территории и наращивании Украиной способности производить собственное оружие в течение 2024 года. «Цель состоит в создании достаточно реальной угрозы, чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в значимых переговорах в конце следующего года или в 2025 году», – отмечается в публикации.

В свою очередь украинцы стремятся перейти в наступление, надеясь вернуть внимание всего мира. Киев ищет креативные способы вывести Россию из равновесия атаками на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные линии для перевозки боеприпасов и одержать символические победы. Один украинский бывший высокопоставленный военный чиновник отказался обсуждать предложения, но сказал, что новый план дорабатывается и является «очень смелым».

Предполагается, что детали новой военной стратегии будут проработаны в следующем месяце в ходе серии военных учений, которые планируется провести в Германии. По словам американских официальных лиц, без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну, пишет NYT. В администрации США указывают на слова Путина, который говорил, что, если у Украины закончатся боеприпасы, предоставленные НАТО, Россия одержит победу в считанные дни.

В то же время в Киеве не осознают, насколько ненадежным является дальнейшее финансирование со стороны США. Украинские генералы и высокопоставленные гражданские чиновники имеют нереалистичные ожидания относительно того, что будут поставлять Соединенные Штаты. Они просят миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует.

Каким бы ни было окончательное соглашение, изменение динамики имеет решающее значение, считают аналитики. Чем дольше украинский кризис будет восприниматься как тупиковая ситуация, тем сложнее будет получить дополнительное американское финансирование. Украине не нужно отвоевывать все почти 20% территории страны, которые она потеряла, чтобы выиграть, говорят американские официальные лица. Нескольких стратегических и символических побед при одновременном укреплении своей обороны и наращивании собственных возможностей по производству большего количества вооружений может быть достаточно, чтобы укрепить позиции Украины, когда неизбежно возобновятся призывы к мирным переговорам.

Ранее первый зампомощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен вынудить Москву пойти на переговоры по украинскому урегулированию на выгодных для Киева условиях. По его словам, США хотят добиться этой цели к концу 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность мирных переговоров, несмотря на тяжелое положение украинских вооруженных сил на фронте.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, напомнив, что киевский президент подписал декрет, запрещающий вести с Россией такие переговоры.

Вашингтон, Киев, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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