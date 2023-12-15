ВС РФ улучшили положение на двух направлениях СВО: за неделю ВСУ потеряли более 4 тыс. боевиков

Российские войска за неделю с 9 по 15 декабря улучшили позиции на Купянском и Донецком направлениях специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО. Всего за этот период отражено 97 атак ВСУ, уничтожены порядка 4,3 тыс. боевиков, 11 танков, 33 боевых бронемашин, 93 автомобиля, 59 орудий полевой артиллерии, а также вертолет Ми-8 и 119 беспилотников.

Так, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили 27 атак противника и нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Ягодного, Петропавловки и Купянска Харьковской области. Потери противника за неделю составили свыше 425 военнослужащих, пять танков, в том числе один Leopard, 11 боевых бронемашин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ и нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ и нацгвардии Украины у Кировска, Торского, Ямполи и Григоровки в ДНР. Противник за неделю потерял до 1100 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронемашины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили на отдельных участках положение по переднему краю и отразили 49 атак ВСУ. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника у Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки в ДНР. За неделю ВСУ потеряли более 1580 боевиков убитыми и ранеными, два танка, 16 боевых бронемашин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки противника и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Макаровка в ДНР и Левадное Запорожской области. Украинские войска лишились свыше 600 военнослужащих, трех боевых бронемашин, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении российские военные вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак ВСУ у Работино и западнее Вербовое Запорожской области. Кроме того, ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике противника у Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области. Общие потери ВСУ за неделю составили до 335 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

На Херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп ВСУ на островах и левом берегу Днепра. Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям противника в Херсоне и населенных пунктах Берислав и Тягинка Херсонской области. В результате упреждающих действий ВС России противник потерял до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок и девять орудий полевой артиллерии.

Минобороны также сообщило, что за неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за минувшие сутки 25 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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