Армия России нанесла за неделю 40 групповых ударов по объектам ВСУ

За неделю с 9 по 15 декабря российская армия нанесла 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре украинских вооруженных сил. Об этом сообщило Минобороны России. Также ударам подверглись арсеналы, места хранения артиллерийских снарядов, вооружения и военной техники.

Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, националистического формирования «Азов»*, а также формирований иностранных наемников.

«Все назначенные объекты поражены», – заявили в военном ведомстве.

В то же время средствами ПВО за неделю сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Херсонской области, а также перехвачены тактическая ракета «Точка-У», две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, уничтожены 119 украинских беспилотников.

Напомним, неделей ранее ВС РФ нанесли 30 групповых ударов по украинским военным объектам. Тогда были поражены аэродромная инфраструктура ВСУ, а также разбиты арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базы горючего.

* Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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