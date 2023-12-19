Российские бойцы взяли в плен польского наемника под Крынками, рассказал губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Поляк остался один на позиции, когда его сослуживцы сбежали.

«Наши военные взяли в плен польского наёмника. Он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали. Российские бойцы оказали поляку первую медпомощь и отправили в тыл», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Позже пленного отправят в госпиталь для лечения. Так и должны поступать настоящие военные армии цивилизованных стран, подчеркнул Сальдо.

Он обратился к украинским военным и призвал их не жертвовать жизнью ради «пиара киевского режима».

«Украинский солдат, делай правильные выводы: выходи на связь с российской стороной и получай инструкции по безопасной сдаче в плен. Ты имеешь право на жизнь и возвращение к семье», – говорится в сообщении.

Польский наемник Пётр Миткевич потребовал от Киева выплатить обещанные компенсации родственникам поляков, которые были ликвидированы ВС РФ в зоне СВО.

ВСУ огнем артиллерии уничтожили 25 своих солдат, которые хотели сдаться в плен российским бойцам. Украинские военные вышли на связь с российскими бойцами и сказали, что хотят сдаться, чтобы остаться в живых.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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