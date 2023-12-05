Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих бойцов за попытку сдаться в плен России

Украинские военные огнем артиллерии уничтожили 25 своих солдат, которые хотели сдаться в плен российским бойцам. Об этом сообщил замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным «Купол».

По его словам, украинские военнослужащие выходили на связь на частоте 149.200 и выразили желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. С ними был налажен контакт, названо место, куда они должны были прийти.

«Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», – приводит слова командира РИА «Новости».

До этого боец Южной группировки войск ВС России с позывным «Кортес» сообщил агентству, что артиллерия ВСУ в зоне СВО добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российскими военными. Огонь по раненым украинским боевикам наносятся из орудий, на которых служат польские наемники.

Ранее Минобороны России заявило, что за прошлую неделю российские военные в зоне спецоперации взяли в плен 14 украинских военнослужащих.

Также сообщалось, что украинские бойцы массово бегут из рядов ВСУ и из страны на фоне больших потерь и усталости. В армии наблюдается всплеск самоубийств, что способствует низкому моральному духу в ВСУ. Также отмечалось, что в украинских войсках имеют место факты расправы над военными за попытки дезертирства.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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