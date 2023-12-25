Россия уничтожила военную промышленность Украины, лишив возможности самой производить оружие, заявил старший офицер ВСУ в интервью британской газете The Independent. Поэтому Киеву приходится постоянно менять запросы на военную помощь от союзников.

«России удалось подорвать промышленность Киева, сделав невозможным производство необходимых ей боеприпасов внутри страны. Мы полностью зависим от международной поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи», – рассказал офицер на условиях анонимности.

Российские войска все время меняют тактику и используют все более современное вооружение, поэтому Киеву приходится менять свои запросы на военную помощь. Например, сейчас Киеву нужно больше ракет для ЗРК Patriot, чем ожидалось, сказал источник.

Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал вопросом национальной безопасности способность Киева локализовать как можно больше военных производств в стране. Генсек НАТО Йенс Стотенберг посоветовал готовиться к плохим новостям с Украины, поскольку Запад не может отправить киевскому режиму необходимое количество оружия и военной техники.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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