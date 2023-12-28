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Четверг, 28 декабря 2023, 11:47 мск

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Российские и украинские бойцы спели вместе «Катюшу» на передовой (ВИДЕО)

Российские и украинские солдаты вместе спели песню «Катюша» в зоне специальной военной операции. Видео опубликовал в своем телеграм-канале российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

Бойцы Вооруженных Сил России располагались на позициях в лесу поблизости от позиций противника. Судя по опубликованным кадрам, российские военные окликнули украинских солдат, а затем начали хором петь: «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой». Украинцы подхватили песню. «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой», – спели они, после чего запись прервалась.

Telegram: Российские и украинские солдаты вместе поют «Катюшу» на передовой

Ранее сообщалось, что бывшие украинские военнопленные из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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