ПВО РФ уничтожила три самолета ВСУ, не успевших улететь с баз перед ракетной атакой

Российские комплексы противоздушной обороны С-300 и С-400 сбили не менее трех украинских боевых самолетов, которые не успели улететь со своих баз перед масштабной ракетной атакой ВС РФ по целям на территории Украины утром 29 декабря. Об этом сообщает российский телеграм-канал «Военный обозреватель».

«Украинские самолеты стали взлетать со своих баз, чтобы избежать поражения на земле... но их уже ждали», – информирует канал. «По предварительной информации, сбиты не менее трех единиц», – отмечается в сообщении.

Какие типы самолетов ВСУ и в каких именно районах были перехвачены, не уточняется.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о беспрецедентной ракетной атаке со стороны России. «Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», – заявил он о сегодняшнем массированном ракетном ударе. Игнат уверяет, что российские военные сегодня запускали все типы ракет, кроме «Калибров», а также беспилотники.

Позже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что по Украине сегодня было выпущено около 110 ракет разного типа. По его словам, якобы большинство были сбиты.

Утром 29 декабря в нескольких крупных городах Украины прогремели серии взрывов. В Киеве было зафиксировано как минимум две волны взрывов. Также несколько серий взрывов раздались во Львове, Днепропетровске, Харькове и Одессе. Около 10:30 мск воздушную тревогу на территории Украины отменили.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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