ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Ликвидированы сотрудники ГУР и ВСУ, участвовавшие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, члены руководства СБУ и иностранные наемники, готовившие диверсии в России.

Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по бывшей гостинице «Харьков Палас», по зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации националистов, по филиалу национального центра управления космическими средствами под Залесцами Хмельницкой области, который использует украинская разведка.

«Уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, до двухсот иностранных наемников. Ликвидированы представители руксостава СБУ, иностранные наемники и боевики, осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории», – сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ также разбили базы горючего в Харькове и Запорожье, снабжавшие боевиков на Харьковском и Ореховском направлениях. Удар нанесен и по пунктам временной дислокации около 600 боевиков, стоянкам военной техники и артиллерии около Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

«Противник понес значительные потери. Уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку», – пояснили в МО РФ.

Накануне ВСУ обстреляли центр Белгорода кассетными боеприпасами. В результате погибли 24 человека, ранены 108 человек. Среди погибших был следователь военного следственного отдела Следственного комитета России Михаил Конопицин. Его 19 ноября прикомандировали к военному СО СКР по Белгородскому гарнизону для расследования военных преступлений украинских боевиков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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