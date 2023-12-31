В Белгороде число погибших выросло до 24 человек

Число жертв украинского обстрела Белгорода выросло до 24 человек. Один взрослый умер от полученных ран, а среди уже погибших ранее недосчитались ребенка.

«По состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Жителей Белгорода утром вновь призвали спуститься в укрытия из-за угрозы ракетной атаки. Спустя полчаса предупреждение было отменено.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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