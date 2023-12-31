До 22 выросло число жертв обстрела Белгорода

Еще один раненый в результате обстрела ВСУ умер в больнице Белгорода. Общее число погибших увеличилось до 22 человек, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. 109 раненых», – говорится в телеграм-канале глава региона.

Белгородские врачи готовят 25 тяжело раненых к отправке в федеральные клиники. Для остальных есть все нужные лекарства и квалификации в городских больницах.

Во время обследования жилых домов были найдены новые повреждения, число пострадавших квартир выросло до 381. Более двух тысяч человек всю ночь наводили порядок у Белгороде после обстрела: убирали мусор, помогали с ремонтом.

«Белгорблагоустройство», работники предприятий и учреждений города, было очень много волонтеров, одна семья даже приехала из Воронежа. Сегодня восстановительные работы будут продолжены», – рассказал Гладков.

По данным МО РФ, киевский режим использовал снаряды РСЗО Vampire и «Ольха» с кассетной частью для удара по Белгороду. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов Vampire и ракеты «Ольха», но кассетные части от сбитых ракет «Ольха» упали в городе.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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