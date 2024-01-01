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Понедельник, 1 января 2024, 18:42 мск

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ВС РФ разбомбили аэродромы с самолетами-носителями ракет «Storm Shadow»

Архив, фото: Минобороны РФ

В канун Нового года российская армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет «Storm Shadow». «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, за минувшие сутки средствами ПВО был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в Днепропетровской области, перехвачены 16 снарядов HIMARS и шесть снарядов РСЗО «Ураган», уничтожены 46 украинских беспилотников.

Вместе с тем, ВС РФ наносят поражение живой силе и технике противника на шести направлениях в зоне СВО. За минувшие сутки киевский режим потерял 685 боевиков и наемников убитыми и ранеными, танк, три БМП, семь броневиков, 20 автомобилей и пикапов, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три САУ «Krab», одна М109 «Paladin», две артсистемы М777, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными дронами ВС РФ поражено предприятие по производству беспилотников в Харьковской области, а также четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и в Николаевской области.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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