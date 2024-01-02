В результате ракетных ударов в нескольких районах Киева и в Киевской области пропало электричество

Крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины ДТЭК утром во вторник, 2 января, заявил, что после ракетных атак жители разных районов Киева сообщают о том, что у них пропал свет. Также пропал свет в Киевской области, – передают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном ДТЭК говорится: «В Киеве сейчас частично нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Как только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем свет. Частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области».

В свою очередь, глава киевской администрации Виталий Кличко о попаданиях по украинской столице написал: «В Подольском районе пожар в нескольких местах. В Святошинском попадании в здание социальной инфраструктуры. В Печерском – попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу. В Оболонском – горит складское помещение. В Деснянском возгорании в здании супермаркета».

Ранее сообщалось о не менее шести мощных взрывах в украинской столице.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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