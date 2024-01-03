США разрешили ВСУ самим определять дальность ударов HIMARS

Украинской армии будет позволено самостоятельно принимать решения о дальности ударов поставляемых Вашингтоном реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

«Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, которые американские власти планируют передать в ВСУ в ближайшее время», – приводит заявление американского посла издание «Страна.ua».

При этом отмечается, что пока не было сообщений о том, что США передадут Киеву снаряды для стрельбы из HIMARS на расстояние более 160 км. На такое расстояние бьют переданные ВСУ американские ракеты ATACMS.

Напомним, в конце декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в последнем пакете военной помощи в 2023 году Вашингтон передаст Украине дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, дополнительные боеприпасы HIMARS, переносные ЗРК Stinger, а также противотанковые комплексы, снаряды для артиллерии и патроны для стрелкового оружия.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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