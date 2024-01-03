Армия России поразила ангар с авиабоеприпасами и пункты дислокации ВСУ в Харькове

Российские войска в течение суток поразили пункты дислокации иностранных наемников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, по данным ведомства, уничтожены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68. Также поражены 89 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах. Удары по объектам ВСУ наносились ракетными войсками и артиллерией, а также беспилотниками группировок войск ВС РФ.

Силы ПВО за сутки перехватили восемь баллистических ракет «Точка-У», две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire, заявили в Минобороны.

Кроме того, уничтожены 15 украинских беспилотников в Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР и ДНР. Один из БПЛА был перехвачен в районе Энергодара.

В Минобороны также сообщили, что российская армия за сутки отразила четыре атаки ВСУ на Купянском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив в общей сложности до 150 украинских боевиков и 10 единиц техники. В частности, российские военные отбили атаку ВСУ у Синьковки Харьковской области. Потери противника составили свыше 35 военнослужащих, три автомобиля и САУ Krab польского производства. Еще три атаки ВСУ были отражены в районе Приютного Запорожской области. Также поражены силы противника в районах Новомихайловки и Урожайного в ДНР. За сутки противник лишился на Южно-Донецком направлении до 115 военнослужащих, двух боевых бронемашин, трех пикапов и САУ «Гвоздика».

При этом, как отмечается, наибольшие суточные потери противник понес на Донецком направлении, где было уничтожено более 310 военнослужащих ВСУ. Так, подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ у Богдановки, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР. Помимо потерь личного состава, противник лишился танка, двух БМП Bradley производства США, трех боевых бронемашин, девять автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Мста-Б», орудия Д-20, гаубицы Д-30, а также станции радиоэлектронной борьбы.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Запорожском направлении нанесены удары по силам трех бригад ВСУ в районах Работино, Вербовое и Лукьяновское. Противник лишился до 55 военнослужащих, трех броневиков и двух автомобилей.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе ВСУ на правом берегу Днепра в районах Тягинки, Ивановки, Садового и Токаревки Херсонской области. Уничтожено более 50 боевиков, две боевые бронемашины, три автомобиля, пусковая установка ЗРК «Бук-М1» и гаубица Д-20.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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