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Среда, 3 января 2024, 21:29 мск

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Из украинского плена освобождены 248 россиян

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военнослужащих.

В ведомстве отметили, что освобождение россиян стало результатом «сложного переговорного процесса» благодаря «посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов».

«Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», – говорится в сообщении.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят военнослужащих для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ, добавили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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