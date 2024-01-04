российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 января 2024, 13:31 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Глава МИД Украины признал отсутствие плана действий на случай сокращения западной помощи

Кулеба. Фото: МИД Украины

Киевский режим не подготовил план на случай сокращения западной помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

«У нас нет плана «Б». Мы уверены в плане «А», – заявил Кулеба, отвечая на вопрос о возможных действиях Киева в случае дефицита военной помощи. При этом он добавил, что «Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами».

В то же время глава МИД Украины выразил уверенность, что помощь не остановится, поскольку это «инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа».

Вместе с тем, комментируя российские удары по украинской территории, Кулеба в соцсетях заявил, что Совет Украина – НАТО проведет экстренное заседание по этой теме.

«НАТО поддержало просьбу Украины о созыве внеочередного заседания Совета НАТО-Украина в ответ на массированные авиаудары России. Одной из ключевых тем станет усиление ПВО Украины», – заверил глава МИД Украины.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

ВС РФ сорвали 9 попыток ВСУ провести ротацию боевиков и уничтожили склад боеприпасов на Южно-Донецком направлении / В 2024 году возможна ликвидация террористической организации «Украина» – Анатолий Вассерман / Зона СВО: за сутки ВСУ потеряли 3 танка, 2 военных самолета и 675 боевиков / Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки / ВС РФ отразили 5 атак ВСУ и уничтожили более 600 боевиков / На Украине не осталось добровольцев для армии – генерал ВСУ / ВС РФ за сутки отбили 12 атак ВСУ и уничтожили 750 боевиков / Армия России нанесла удары по военным аэродромам в Днепре, Хмельницкой и Кировоградской областях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,