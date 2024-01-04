Глава МИД Украины признал отсутствие плана действий на случай сокращения западной помощи

Киевский режим не подготовил план на случай сокращения западной помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

«У нас нет плана «Б». Мы уверены в плане «А», – заявил Кулеба, отвечая на вопрос о возможных действиях Киева в случае дефицита военной помощи. При этом он добавил, что «Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами».

В то же время глава МИД Украины выразил уверенность, что помощь не остановится, поскольку это «инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа».

Вместе с тем, комментируя российские удары по украинской территории, Кулеба в соцсетях заявил, что Совет Украина – НАТО проведет экстренное заседание по этой теме.

«НАТО поддержало просьбу Украины о созыве внеочередного заседания Совета НАТО-Украина в ответ на массированные авиаудары России. Одной из ключевых тем станет усиление ПВО Украины», – заверил глава МИД Украины.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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