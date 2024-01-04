Российские войска нанесли новые удары по позициям ВСУ: противник потерял более 600 боевиков, склад боеприпасов и 37 беспилотников

За минувшие сутки российские войска на фронтах специальной военной операции уничтожили порядка 610 боевиков противника, склад боеприпасов в Харьковской области и 37 беспилотников. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ. Самые кровопролитные бои идут на Донецком и Южно-Донецком направлениях.

В частности, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка. Общие потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» нанесены удары около Георгиевки, Старомайорского, Новомихайловки в ДНР, а также в близи Приютного Запорожской области. Противник потерял убитыми и ранеными до 170-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь пикапов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и противотанковая пушка «Рапира».

На остальных направлениях уничтожено в общей сложности 250 боевиков, 5 бронирован машин пехоты, 8 автомобилей, РСЗО «Ольха» и три РСЗО «Vampire» чешского производства.

Оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами, а также поражена живая сила и военная техника в 117-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США. Кроме того, сбиты 37 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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