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Пятница, 5 января 2024, 11:00 мск

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Украинские СМИ сообщили о мощной ночной атаке российских дронов

Российские войска нанесли ночью массированный удар беспилотниками по территории Украины. Судя по сообщениям местных СМИ, взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях.

«Всю ночь Украину атаковали беспилотники. Тревога сохраняется и сейчас в трех областях – Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой», – пишет «Страна.ua».

Сообщается о взрывах в Кривом Роге. В местной администрации утверждают, что якобы были сбиты шесть беспилотников, обломки которых упали на территорию якобы неработающего предприятия.

Согласно последней информации украинской прессы, группы ударных БПЛА движутся на Староконстантинов Хмельницкой области. Сообщается о взрывах.

Предупреждение об угрозе с воздуха объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях. Кроме того, тревога действует в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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