Киев пытался атаковать Крым противокорабельной ракетой «Нептун»

Сегодня около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории России.

Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря.

Стоит отметить, что сегодня днем в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога. Также приостанавливалось движение по Крымскому мосту.

Симферополь, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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