Киев пытался атаковать Крым противокорабельной ракетой «Нептун»

Сегодня около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории России.
Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря.
Стоит отметить, что сегодня днем в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога. Также приостанавливалось движение по Крымскому мосту.
Симферополь, Елена Володина
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