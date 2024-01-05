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Пятница, 5 января 2024, 16:23 мск

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Киев пытался атаковать Крым противокорабельной ракетой «Нептун»

Сегодня около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории России.

Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря.

Стоит отметить, что сегодня днем в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога. Также приостанавливалось движение по Крымскому мосту.

Симферополь, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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