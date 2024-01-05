ВС РФ нанесли 41 групповой удар по военным объектам Украины

В период с 30 декабря 2023-го года по 5 января текущего года Вооруженными Силами РФ нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам.

Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, удары также наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.

«Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

В то же время ракетными войсками и артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами группировок российских войск за прошедший период уничтожены: три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и «Ольха», пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-200, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены восемь крылатых ракет «Storm Shadow», 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Vampire», три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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