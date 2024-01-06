ВС РФ сбили украинский вертолет и 29 беспилотников

Силы противовоздушной обороны РФ сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины около Тягинки Херсонской области. За сутки уничтожены 29 беспилотников ВСУ в небе над Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Также перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, снаряд РСЗО HIMARS. За сутки ракетчики, артиллерия, авиация и ударные беспилотники ВС РФ разбили пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» под Красноармейском, 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, скопления боевиков и техники в 138 районах.

На Купянском направлении «Западная» группировка отбила четыре контратаки штурмовых групп ВСУ около Синьковки, разбила опорные пункты противника под Кисловкой, Котляровкой, Табаевкой и Крахмальным. В результате уничтожено более 80 боевиков, два бронетранспортера, боевая машина РСЗО «Ольха».

На Краснолиманском направлении группировка ВС РФ «Центр» ударила по скоплению боевиков и техники в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Ликвидированы до 100 украинских военных.

На Донецком направлении противник дважды пытался контратаковать, но «Южная» группировка отбросила его под Георгиевкой и разбила около Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки. Общие потери ВСУ на данном направлении: более 190 человек, танк, две боевые бронемашины.

На Южно-Донецком направлении группировка сил «Восток» била противника под Новомихайловкой и уничтожила более 90 боевиков, две ББМ.

На Запорожском направлении российские войска ликвидировали до 25 боевиков, танк и две ББМ около Вербового, Работино и Малой Токмачки. На Херсонском направлении группировка войск «Днепр» уничтожила до 45 украинских военных, танк и склад боеприпасов ВСУ в районе Ингульца в Херсонской области.

За сутки огневая сила ВСУ уменьшилась на две самоходки «Гвоздика», две гаубицы «Мста-Б» и оружия Д-20 и Д-30.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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