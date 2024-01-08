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Понедельник, 8 января 2024, 15:26 мск

Новости Конфликт на Украине

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Армия России ударила «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

В ведомстве уточнили, что групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», был нанесен по целям на территории Украины утром 8 января.

Отметим, что сегодня утром по всей Украине объявляли воздушную тревогу, которую отменили спустя более двух часов. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Днепропетровске, Запорожье, а также в Хмельницкой и Житомирской областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный позже заявил в Telegram, что «атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты» в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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