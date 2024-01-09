Авиация разбила четыре командных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская авиация уничтожила на Краснолиманском направлении четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта украинских вооруженных сил. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров.

Кроме того, по его словам, под удар самолетов ВКС России попали два района сосредоточения техники ВСУ.

Объекты противника поражены у населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва, передает РИА «Новости».

Помимо этого, удары с воздуха с применением универсальных модулей планирования коррекции УМПК-500 наносились по позициям 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ.

Накануне Минобороны России сообщало, что за сутки противник потерял около 230 военнослужащих на Краснолиманском направлении.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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