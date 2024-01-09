ВС РФ улучшили тактическое положение на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении в зоне спецоперации при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили тактическое положение в районах Георгиевки и Богдановки. Об этом сообщил начальника пресс-центра группировки «Юг» полковник Вадим Астафьев.

По его словам, российские военные «нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24, 28, 42, 93 механизированных, 92 штурмовой бригад, 112 бригады территориальной обороны в районах Торецка, Андреевки, Клещеевки и Красного».

«Убитыми и ранеными на Донецком направлении противник потерял более 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две 122 мм гаубицы Д-30», – отметил офицер.

Кроме того, средствами ПВО сбиты четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Пески и Новомихайловка в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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