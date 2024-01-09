Шмыгаль призвал украинцев к «солидарной экономии» электричества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 9 января, заявил об увеличении рисков аварий в энергосистеме из-за снижения температуры, так как растет потребление электроэнергии, в связи с этим он призвал украинцев к солидарной экономии, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «Последние обстрелы не нанесли существенного ущерба украинской энергетической системе. Ситуация контролируемая, есть запас прочности, плановые отключения не предусматриваются. Но в связи с низкими температурами потребление электроэнергии стремительно растет. Сегодня по состоянию на утро оно на 6% превысило вчерашние показатели. Дополнительные нагрузки увеличивают риски аварий. В связи с этим страна нуждается в солидарной экономии со стороны всех украинцев».

«На время холодов энергетики призывают граждан снизить потребление за счет отключения мощных электроприборов, а бизнес за счет обесточивания вывесок, баннеров и витрин. Это позволит сэкономить до 200-400 МВт, что равняется нескольким блокам теплогенерации. И это сейчас критично необходимо нашей энергосистеме», – добавил украинский премьер.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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